اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وبيع المخدرات بقنا

الجمعة، 03 مارس 2023 02:02 م
ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وبيع المخدرات بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات ويدير ورشة لتصنيع السلاح، والحشيش والشابو، داخل منزل مهجور، بمركز أبوتشت شمالى قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة ابوتشت، يفيد ضبط ورشة لتصنيع السلاح بها أسلحة مختلفة وأدوات التصنيع، يديرها جمال.ص.ا 58 عاما، داخل منزل مهجور بقرية السليمات في أبوتشت، كما تم ضبط 2 كيلو حشيش و 250 جرام من الشابو المخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


ضبط ورشة أسلحة

مركز ابوتشت

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة