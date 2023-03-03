ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وبيع المخدرات بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات ويدير ورشة لتصنيع السلاح، والحشيش والشابو، داخل منزل مهجور، بمركز أبوتشت شمالى قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة ابوتشت، يفيد ضبط ورشة لتصنيع السلاح بها أسلحة مختلفة وأدوات التصنيع، يديرها جمال.ص.ا 58 عاما، داخل منزل مهجور بقرية السليمات في أبوتشت، كما تم ضبط 2 كيلو حشيش و 250 جرام من الشابو المخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.