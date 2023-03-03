ضبط شخص أصاب آخر فى مشاجرة بكفر شكر

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من إصابة نجله جراء تشاجره مع آخرين.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى على نجل المتضرر بالضرب بسلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته إثر مشاجرة بينهما بسبب المزاح ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.