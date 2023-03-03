صحة دمياط: تحرير 632 محضر أغذية تزامنا مع قرب شهر رمضان

دمياط - معتز الشربينى

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة، وواصل فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية من جهوده في تنفيذ حملات مرور مفاجئة على527 منشأة تزامنا مع قرب شهر رمضان الكريم، بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر فبراير 2023 تحت إشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية .

أسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية عن إعدام 1358 كيلو أغذية متنوعة "منتجات ألبان، مصنعات لحوم، أغذية مجهزة، حلويات ومشتقاته" وإعدام 277 لتر لبن رايب معلب وخل وعصائر وزيت طعام سبق استعماله، كما تم ضبط 633 كيلو "جبنة وقشطة وشاي وجبن أبيض وبروتين لبن"، وضبط 16124 لتر مياه غازية ونكتار تفاح وجوافة وزيت لعدم تسجيلهم بمعهد التغذية وعدم توافر بيانات الصلاحية .

كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير 632 محضر جنحة صحية أثناء المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب 477 عينة مشكوك في صلاحيتها وإرسالها الي المعمل للفحص، كما تم التوصية بغلق 226 منشأة لعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات، مما يشكل خطر داهم، بالإضافة إلي إصدار عدد 986 شهادة صحية منصرفة من مراكز الفحوص .

يأتي ذلك في اطار توجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومنال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

وأكد وكيل وزارة الصحة، علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة، ومجابهة كافة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.