شيكولاتة ذهبية للقاء ترامب.. "ذا هيل" طقس جديد فى احتفالات أنصار دونالد

وضع دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمسة تشبه مشهد من فيلم "تشارلي ومصنع الشيكولاتة" على خطابه في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC) الذي عقد اليوم.

طلب دونالد ترامب جونيور من الحاضرين النظر تحت مقاعدهم في بداية خطابه اليوم، وقال جونيور إنه إذا كان لدى الحضور قطعة شوكولاتة ذهبية مختبئة تحتها ، فإنهم "الفائزون المحظوظون" بتذكرة لكبار الشخصيات لحضور حفل استقبال مع الرئيس السابق بعد ظهر يوم السبت.

ولم يتضح على الفور عدد ألواح الشوكولاتة الذهبية التي وزعها فريق ترامب ، من سماع العديد من الحاضرين وهم يصرخون من الفرح بعد أن اكتشفوا أنهم فائزون يشير الى ان العدد ليس صغيرا، بينما كان المصورون يتدفقون نحو مقدمة القاعة، ومن المقرر أن يتحدث ترامب في CPAC يوم السبت.

قال ترامب جونيور قبل أن يبدأ في خطاب مدته 15 دقيقة هاجم فيه الديمقراطيين ، وينتقد شركات التكنولوجيا الكبرى ويحث الحضور على دعم القضايا الشعبية المحافظة: "هذا يبدو وكأنه بلد MAGA".

ووفقا للتقرير، تتأرجح شعبية ترامب على CPAC هذا العام بشكل كبير حيث يستعد الرئيس السابق للدخل في منافسة مع عدد من المرشحين الآخرين للحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية بما في ذلك سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) ، الذي من المتوقع أن يعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة قريبا.

People in the CPAC crowd celebrate as they find gold chocolate bars under their seats that have VIP tickets to Donald Trump's reception Saturday. pic.twitter.com/Kf0AlZztxO