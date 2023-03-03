شكرى: عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية سببه غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية شارك في جلسة حوارية بعنوان "إقليم من الفرص: من البحر المتوسط لبحر العرب" خلال أعمال منتدى "رايسينا" المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي شارك فيها أيضاً وزير خارجية سلطنة عمان ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أشار في الجلسة إلى سعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوع علاقاتها وشراكاتها في مختلف الأطر، مستعرضاً الجهود التي اضطلعت بها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تطرق لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، مشيراً إلى أهمية التحلي بالشفافية والتعاون وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي.

وفيما يتعلق باسباب عدم التوصل لحل حتى الآن للقضية الفلسطينية، أوضح الوزير شكري أن ذلك يأتي بسبب غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي الذي لم يتعامل بصورة منصفة مع حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وهو ما يخلق وضعاً معقداً ويؤدي إلى التطرف من الطرفين بدافع من الاحباط وغياب الحل العادل.

ونوه وزير الخارجية إلى الفوائد الكبيرة لحل هذا النزاع على الجانبين والمنطقة، مشيراً إلى أهمية تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحدود عام 1967، ومشدداً على أن مصر ستستمر في مساعيها وستبذل كافة الجهود لحل هذا الصراع.