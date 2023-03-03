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شعوذة أون لاين.. ضبط دجالي ينصبان على المواطنين فى الاسكندرية

الجمعة، 03 مارس 2023 12:13 م
شعوذة أون لاين.. ضبط دجالي ينصبان على المواطنين فى الاسكندرية حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة" ، وآخر "معاون له") وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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