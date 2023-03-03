شاب من العريش: سيناء تشهد اهتمام خلال الفترة الماضية بعد غياب لعقود طويلة

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال محمد البلك، من شباب مدينة العريش، إن سيناء تشهد اهتمام متصاعد بها خلال الفترة الماضية بعدما غاب هذا الاهتمام طوال عقود طويلة حيث تشهد إقامة مشروعات تنموية لاستغلال كافة الثروات الطبيعية التى تحتويها باطن الأرض فى سيناء.

وأضاف البلك لـ "اليوم السابع"، أن تحويل ميناء العريش البحرى ليصبح تجاريا عالميا يسمح بتداول السفن والحاويات العملاقة فى مجراه ليتم تصدير الخامات والمنتجات من سيناء لكافة انحاء العالم باعثا للامل فى نفوسنا بما يساهم أيضا فى خلق فرص عمل متنوعة لأبناء سيناء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد الشاب محمد البلك، أن ذلك يساعد على توفير كافة عوامل الجذب الاقتصادى والبشرى للمحافظة بعدما تحولت طوال السنوات المنقضية لعامل طرد سكانى واقتصادى وازدادت معه معدلات الهجرة العكسية لخارج المحافظة لقلة فرص العمل وظروف حرب الدولة الضروس على الإرهاب، وإقامة التجمعات التنموية الزراعية بوسط سيناء وترعة السلام يساهم فى تحقيق تنمية زراعية اقتصادية سكانية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى المحلى من الحاصلات الزراعية والتصدير للخارج بالمحاصيل التى تجود زراعتها بالمحافظة وتناسب طبيعة ارضها مثل الزيتون والخوخ والكنتالوب وباقى المحاصيل التى وجود زراعتها بالمحافظة لتعود معها المحافظة لتكون سلة غذاء مصر كما كانت فى السابق مع عودة الحياة لطبيعتها قبل الحرب على الإرهاب.