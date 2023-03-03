"شئون الحرمين": حزمة خدمات فنية وتشغيلية لتسهيل صلاة الجمعة بالحرم المكى

فى هذا السياق، قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي: تم فحص (7750) سماعة وعمل الاختبارات اللازمة لها و(120000) وحدة إضاءة و (220) سلمًا كهربائيًا، و(259) صندوق إطفاء حريق، كما تم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(3400) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم كذلك استمرارية عمل الاختبارات اللازمة؛ للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام، وما يتعلق بحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق، والتي بها (2353) حساس حريق.