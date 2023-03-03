سيناوى: مخطط تعمير سيناء يعطى مؤشرا على وضعها فى صدارة المشهد التنموى

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال سلامة الرقيعى البرلمانى السابق ومن رموز قبائل سيناء، إن ما تم ويتم على أرض سيناء من مشروعات تنمويه أطلق الرئيس إشارة البدء في إستكمال ماهو قائم منها، والإستعداد لتنفيذ ماهو مخطط لها يعطي مؤشر جيد على إستئناف الإهتمام بسيناء، ووضعها في صدارة المشهد التنموي حسب ماصرح به رئيس الجمهورية في معرض حديثة أثناء متابعة وتفقد إصطفاف المعدات المشاركه في تنمية سيناء يوم 26فبراير2023 حينما قال :أن سيناء بالعمل والإهتمام وليس بالكلام .

وأضاف أن هذا يستدعي تظافر كافة الجهود الحكومية والأهلية للبدء وسريعا في نهو المشروعات وخاصة المشروع الزراعي للمساعدة في التوطين والإستقرار على أرض سيناء، ويأتي ذلك من خلال وضع أولويات حالية ومستقبلية بخطط مدروسة للنهوض بالإنسان وخاصة مجالات التعليم والصحة وخدمات البنية الأساسية وبالأرض التي يعيش عليها بإستصلاحها وإستخراج كنوزها لأنه إرتضي بأن تكون موطنه الذي يأوي إليه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها تلك البقعة الغالية من حروب متوالية آخرها الحرب على الإرهاب.

وأضاف: كما يجب إستغلال توجيهات رئيس الجمهورية في إعطاء أولوية لأبناء سيناء في الإنخراط بالعمل في المشروعات التنموية المتنوعة سواء كانوا شركات مقاولات أو خبرات زراعية وصناعية وعمالة حتى تتحقق الفائدة للجميع، وإن إشارة البدء التي تم إطلاقها تمثل بشائر خير لمستقبل سيناء والتي يمكن أن نضعها شعارا للمرحلة القادمة.



