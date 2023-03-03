اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيناوى: مخطط تعمير سيناء يعطى مؤشرا على وضعها فى صدارة المشهد التنموى

الجمعة، 03 مارس 2023 09:00 م
سيناوى: مخطط تعمير سيناء يعطى مؤشرا على وضعها فى صدارة المشهد التنموى سلامة الرقيعى من رموز قبائل سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سلامة الرقيعى البرلمانى السابق ومن رموز قبائل سيناء، إن ما تم ويتم على أرض سيناء من مشروعات تنمويه أطلق الرئيس إشارة البدء في إستكمال ماهو قائم منها، والإستعداد لتنفيذ ماهو مخطط لها يعطي مؤشر جيد على إستئناف الإهتمام بسيناء، ووضعها في صدارة المشهد التنموي حسب ماصرح به رئيس الجمهورية في معرض حديثة أثناء متابعة وتفقد إصطفاف المعدات المشاركه في تنمية سيناء يوم 26فبراير2023 حينما قال :أن سيناء بالعمل والإهتمام وليس بالكلام .

وأضاف أن هذا يستدعي تظافر كافة الجهود الحكومية والأهلية للبدء وسريعا في نهو المشروعات وخاصة المشروع الزراعي للمساعدة في التوطين والإستقرار على أرض سيناء، ويأتي ذلك من خلال وضع أولويات حالية ومستقبلية بخطط مدروسة للنهوض بالإنسان وخاصة مجالات التعليم والصحة وخدمات البنية الأساسية وبالأرض التي يعيش عليها بإستصلاحها وإستخراج كنوزها لأنه إرتضي بأن تكون موطنه الذي يأوي إليه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها تلك البقعة الغالية من حروب متوالية آخرها الحرب على الإرهاب.

وأضاف: كما يجب إستغلال توجيهات رئيس الجمهورية في إعطاء أولوية لأبناء سيناء في الإنخراط بالعمل في المشروعات التنموية المتنوعة سواء  كانوا شركات مقاولات أو خبرات زراعية وصناعية وعمالة حتى تتحقق الفائدة للجميع، وإن إشارة البدء التي تم إطلاقها تمثل بشائر خير لمستقبل سيناء والتي يمكن أن نضعها شعارا للمرحلة القادمة.


 

 


شمال سيناء

تنمية سيناء

تعمير سيناء

التنمية الشاملة

القضاء على الارهاب



الموضوعات المتعلقة

5 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنمية شمال سيناء.. الزراعة فى المقدمة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:00 ص

محافظة شمال سيناء تعلن تكليفها بإعداد قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية

الخميس، 02 مارس 2023 03:24 م

تطوير خمس مناطق عشوائية فى العريش بتكلفة 225 مليون جنيه

الخميس، 02 مارس 2023 12:24 م

مشروعات التنمية تروى شرايين سيناء.. تطوير ميناء العريش البحرى.. التوسع فى محطات المياه والتجهيز لبناء منطقة صناعية.. الانتهاء من سلسلة تجمعات تنموية بالوسط.. ورفح الجديدة أحدث مدينة عمرانية على حدود مصر الشرقية

الخميس، 02 مارس 2023 12:00 م

الدولة المصرية تحارب الإرهاب بتنمية سيناء.. تنفيذ عشرات المشروعات فى كافة القطاعات بتكلفة من 40 لـ50 مليار جنيه فى 9 سنوات.. والتخطيط: حجم الاستثمارات المُوجّهة لأرض الفيروز بالعام المالى الحالى 11.2 مليار جنيه

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة