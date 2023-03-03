اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 09:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 03 مارس 2023 09:00 ص
سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.. اعرف التفاصيل المدارس اليابانية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الأطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

 

وأوضحت أن القبول سيتم وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل، ويتم التقديم إلكترونيا علل بوابة المدارس ويتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات للطلاب.

 

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وثورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.


التربية والتعليم

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024



الموضوعات المتعلقة

انطلاق مجموعات الدعم بالمدارس ومتابعات مستمرة من وكلاء الوزارة لآلية التنفيذ.. فتح قاعات ملائمة وتخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام.. وتخصيص 80% من العائد لصالح المعلم

الأحد، 26 فبراير 2023 07:00 م

وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

الأحد، 19 فبراير 2023 03:08 م

حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 م

"التربية والتعليم" تحدد الأوراق المطلوبة من المدرسين الجدد لاستلام العمل

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:22 م

"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:16 م

تدشين منظومة البصمة الإلكترونية للعاملين بالتربية والتعليم فى بورسعيد.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:57 م

محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار مدير مالي وإداري بالتربية والتعليم

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:54 م

التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة