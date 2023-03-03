وأضاف هارتمان - في مؤتمر صحفى اليوم /الجمعة/ في ختام زيارته لمحافظة أسوان - أن ألمانيا تعتزم دعم حماية البيئة والتخلص من المخلفات خاصة البلاستيكية التى تؤثر سلبا على الطبيعة فى مصر.

وعن التعاون في مجال الطاقة.. أشار إلى أنه من مصلحة مصر التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وهذا يتطابق مع سياسة ألمانيا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42%.

ونوه إلى أن برلين عازمة على دعم مبادرة محور الغذاء والطاقة والمياه بهدف تكثيف الإنتاج من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقال إن ألمانيا استوردت الغاز من مصر عدة مرات وتدعمها لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لزيادة صادراتها إلى ألمانيا، وكذلك إنتاج الميثانول الأخضر وهو الوقود اللازم للسفن بهدف تقليل الانبعاثات.

وحول الأوضاع بالشرق الأوسط، أكد هارتمان أن ألمانيا تشعر بقلق شديد من تصاعد العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبا الجانب الإسرائيلى بالكف عن بناء مستوطنات جديدة في ضوء الإعلان الأخير عن عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 10 آلاف مستوطنة جديدة.

وكشف السفير عن أن اللجنة الرباعية المكونة من ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن كانت ستعقد اجتماعا؛ لبحث تطورات الوضع فيما يخص الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ولكن لم يتسن ذلك؛ نظرا لانشغال وزير الخارجية سامح شكرى بمشاركته في قمة الاتحاد الأفريقى.

وعن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال إن الدول النامية تضررت بشكل كبير من هذه الحرب التي نتجت عنها أزمة غذاء وأزمة اقتصادية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان الذي يطبق أعلى مستوى المعايير الدولية ليضاهي المراكز العالمية في بريطانيا وأمريكا فى توفير الرعاية الصحية مجانا لغير القادرين، مشيرا إلى تبرع ألمانيا ببعض الأجهزة لدعم هذا المركز.