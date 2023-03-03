جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير سامح شكري مع لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك ، وذلك على هامش مؤتمر "حوار رايسينا" المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب عن تهنئته للوزير الدنماركي على توليه منصبه ، مشيرا إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.

كما أعرب الوزير شكرى عن تقديره لاستضافة الدنمارك اجتماع المناخ الوزاري في كوبنهاجن العام الماضي، وتطلعه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في كوبنهاجن قريبا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن، والدعم الإنمائي لدول الجنوب، والزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.