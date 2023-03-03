زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شمال اللاذقية بسوريا

وأضافت الهيئة - حسبما ذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي - أن الزلزال ضرب مقاطعة "أونيكيسوبات" بالمحافظة، ووقع على عمق 6.5 كيلومتر.

ويأتي هذا الزلزال في الوقت الذي تتعافى فيه تركيا من آثار الزلازل المدمرة التي ضربت المناطق الجنوبية في 6 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل 45 ألفا و89 شخصا على الأقل.