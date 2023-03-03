زراعة الوادى الجديد: تنفيذ ندوات علمية عن سوسة النخيل الحمراء للمواطنين بالمساجد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ عدة ندوات علي مستوي المحافظة لرفع الوعي لدي مزارعي النخيل بما يخص افة سوسة النخيل الحمراء بين مديرية الزراعة والمحطة الاقليمية للبحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، وذلك في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد بعمل قطاع تعداده 60 ألف نخلة، وتنفيذ التوصيات العلمية بكل دقة من فحص ومتابعة وإزالة المخالفات ورصد النتائج أسبوعيا.

وجرى تنفيذ إحدى تلك الندوات بمنطقة عين على داخل مسجد المنطقة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، حيث افتتح المهندس عماد بحر مدير المكافحة الندوة منوها عما تقوم به مديرية الزراعة وصندوق تدعيم مكافحة النخيل من توفير أجهزة الحقن والدعم الفني المقدم من القطاع الزراعي وتنفيد العديد من الندوات وناشد المزارعين الإهتمام بالنخيل ونظافته والرش الوقائي والإبلاغ الفوري عند وجود أية إصابة وتكاتف الجهود لمواجهة سوسة النخيل، مؤكداً على أن ادارة المكافحة في خدمة جميع المزارعيين لرش النخيل الوقائي وعلاج الإصابة وفحص النخيل لإكتشاف أي إصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء أو غيرها من الآفات.

وتحدث الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الزراعية بالمحافظة، عن الأهمية الإقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الإصابة بهذة الآفة ومدي انتشارها فى المحافظة، وكيفية معالجة الاخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء.

وناقش الدكتور عبد الرحيم عبدالنبي الباحث في شئون النخيل، عن مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعرف علي الحشرة وسلوكها، ودور ة الحياة فى جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) وسلوكها فى الطيران والتغذية، وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع المزارعين والإجابة عن تساؤلاتهم.



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