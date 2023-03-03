رفع 480 حالة إشغال وحاجز فى حملة مكبرة وسط الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شنّ حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 390 حالة إشغال طريق و90 حاجزا بالطريق العام بنطاق الحى، وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع.

يأتى ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، والتعديات، وتم الدفع بحملة مكبرة لشوارع الخديوى، سوق الميرغنى، كنج عثمان، الخازن، ابن زيتون، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، محرم بك، صفية زغلول، سعد زغلول، النبى دانيال، الشهداء، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، واللواء محمد جمال.

وأسفرت الحملات عن رفع 390 حالة إشغال، و90 من الحواجز، وتم إيداعهم بديوان عام المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة، وجار المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

وعلى صعيد آخر، شنت أحياء الإسكندرية حملات موسعة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر شملت شوارع 24 الفضالي أمام مدرسه الفضالى، ش 15 سيدى بشر قبلى، أمام فتح الله مصطفى كامل، ش 24 متفرع من شارع 30 الفضالى، شارع مسجد العزيمة، ناصيه شارع مجد العرب مع شارع مسجد سيدي بشر، شارع 17 من العيسوي ، شارت محمود مالك من شارع جمال عبدالناصر، 36 شارع ابوالعرب ميامي، أسفل كوبري 45، خلف شارع 57، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 سنتر ومركز تعليمي وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكثفة للتصدي لظاهرة إنتشار السناتر التعليمية غير المرخصة، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 سناتر ومراكز تعليمية بمنطقة ابوقير ، مساكن الضباط طوسون.



حملات حي وسط الإسكندرية



رفع الاشغالات والحواجز بوسط الإسكندرية