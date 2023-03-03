رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ محطة كهرباء بالمدينة بتكلفة 768 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 768 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال مراحل متقدمة، وستخدم المحطة المنطقة الصناعية بالمدينة، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، وتم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالي 10296 وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضي المميزة ( الـ١٠٠٠ فدان و الـ١٨٠٠ فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان، بجانب تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستيني بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول ٣٦ كم كشريان رئيسى بالمدينة، وكذلك الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول ٣.٤ كم، بإجمالي ٧٦٤ عامود إنارة " هاى ماست " بارتفاع ٢٥ مترا وكشاف ليد قدرة ٣٢٠ وات، ويخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر، و زهراء أكتوبر الجديدة، ومشروع بادية، ومنطقة الأراضى المميزة ١٠٠٠ فدان، ومنطقة الأراضى المميزة ١٨٠٠ فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار( أ – ب )، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.