جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية الخميس.

وشهد اللقاء كل من وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.