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التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بالأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما ودعته إثر مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي أقيم في تونس .