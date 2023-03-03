دمياط تستعد لاستقبال الشهر الكريم بـ11 معرض "أهلا رمضان".. صور

دمياط - هيثم مراد

تستعد محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان الكريم، والتى بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضى، جهود مكثفة قدمتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك، وفى التقرير التالى نستعرض أبرز ما قدمته محافظ دمياط لاستقبال شهر رمضان حتى الآن.

معارض أهلا رمضان فى دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة معارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وقد بلغ عدد تلك المعارض أكثر من 11 معرض "أهلا رمضان"، وتمكنت تلك المعارض من تغطية معظم أرجاء المحافظة، كما نجحت فى توفير السلع الأساسية أمام الجمهور بنسب خصم بلغت 35% على أسعار السلع بالمقارنة بأسعار السوق، إضافة إلى توفير كميات من الأرز بأسعار 15 جنيها للكيلو، و17 جنيها سعر الكيلو للأرز الفاخر، وتستعد تلك المعارض لطرح كميات من الدواجن بأسعار مناسبة هلال الفترة المقبلة.

منافذ حكومية لتوفير اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو

خطوة أخرى قدمتها محافظة دمياط لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، وملاحقة المحتكرين، فقد قامت مديرية الزراعة بطرح كميات من اللحوم البلدى بعدد من المنافذ بسعر 185 جنيها للكيلو، أيضا تم طرح كميات أخرى بسعر 190 جنيها بالحمعيات التعاونية والاستهلاكية بنطاق المحافظة.

ونجحت تلك المنافذ فى إحداث الفارق، فكانت السبب فى إعلان عدد من أصحاب محال الجزارة بتوفير كميات من اللحوم البلدية بأسعار مناسبة بلغ سعر الكيلو 160 جنيها فقط لتشهد أسعار اللحوم نزولا حادًا خلال يومين فى بعض المناطق داخل محافظة دمياط.

استمرار حملات التموين والطب البيطرى

كثفت مديرية التموين حملاتها لمراقبة الأسواق، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، إضافة إلى التأكد من طرح السلع الغذائية أمام الجمهور لمنع سياسة الاحتكار وملاحقة المخالفين، فيما كثفت مديرية الطب البيطرى هى الأخرى حملاتها لمتابعة مدى مطابقة المنتجات المعروضة للاستخدام الآدمى، ومدى صلاحيتها، وذلك فى إطار خطة المديرية للحفاظ على تقديم غذاء أمن للمواطنين.

وتمكنت حملات الطب البيطرى والتموين من ضبط عدد من المخالفين، وكذلك كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى بلغت ربع طن لحوم متنوعة.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط أن المديرية استعدت لإعداد خطة العمل الخاصة بشهر رمضان منذ فترة، لافتا إلى أن هناك حملات مستمرة على المحال التجارية والأسواق والمخابز للتأكد من تقدمى الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن التموين نجحت فى ضخ كميات من الأرز بأسعار 15 جنيها للكيلو داخل معارض أهلا رمضان، لافتا إلى أنه تم طرح كميات من الأرز أيضا داخل عددا من المحال التجارية الأخرى بنطاق المحافظة لضمان وصول السلع بالاسعار المناسبة لكل المواطنين.

وأضاف وكيل تموين دمياط أن سيارات المديرية قامت بتوزيع كميات الأرز عل المواطنين بالأسعار المقررة خلال الفترة الماضية، مؤكدا قيام المديرية بتوزيع خطوط سير على تلك السيارات لضمان تغطية كل أرجاء المحافظة.



الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط



معارض أهلا رمضان في دمياط



معارض أهلا رمضان في دمياط



معارض أهلا رمضان في دمياط



معارض أهلا رمضان في دمياط