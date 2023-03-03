اليوم السابع
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دكتور تمويل واستثمار: قرارات الرئيس برفع الأجور تخفف الأعباء عن المواطنين

الجمعة، 03 مارس 2023 12:00 ص
دكتور تمويل واستثمار: قرارات الرئيس برفع الأجور تخفف الأعباء عن المواطنين هشام إبراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة
كتبت أسماء أمين

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قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تصب في مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة مما يؤكد أن الرئيس يشعر بالمواطن البسيط.

واكد أستاذ التمويل والاستثمار لـ"اليوم السابع" أن هذه القرارات الخاصة بزيادة الأجور لـ3500 جنيهاً ستساعد المواطن على مواجه الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين وتخفيف الاعباء. وخاصة قبل بداية رمضان وزيادة الاستهلاك.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن هذه القرارات الخاصة بزيادة أجور العاملين بالدولة ستساهم في زيادة الاستهلاك وتنشيط المبيعات مما يؤدى فى نهاية إلى زيادة نشاط الوضع الاقتصادى وخاصة فى طل الظروف العالمية التى تمر بها الدول.

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

 

وقد قرر الرئيس اليوم خلالزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

 

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

 

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهري

 

 

 


رفع الاجور

زيادة الرواتب

المرتبات

أجور العاملين

السيسى



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