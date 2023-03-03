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خطوة بخطوة.. كيفية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا

الجمعة، 03 مارس 2023 03:30 ص
خطوة بخطوة.. كيفية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة إلكترونيا بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية: 
 
- الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى: 
 
- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.
 
- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.
 
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
 
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

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