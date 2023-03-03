حياة كريمة.. تشغيل 3 محطات مياه بـ157 مليون جنيه و7 محطات صرف فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تنفذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعات ضخمة فى محافظة سوهاج، حيث خرجت تلك المشروعات إلى النور، وبدأت عمليات التشغيل التجريبى لها لضمان جودتها وضمان تطبيق أعلى مواصفات الجودة القياسية فى تلك المشروعات.

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" أسعدت وغيرت حياة ما يقرب من 235 ألف نسمة بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيري ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان في مركز دار السلام وفى قرية ادفا ونجوعها، وقرية أولاد نصير ونجوعها بمركز سوهاج، وقرية بيت علام والنجوع المجاورة لها بمركز جرجا، ونزالى داوود وقرية الشيخ رحومة، وقرية الصفيحة وقرية حاجر مشطا بمركز طهطا، وقرية بنى حميل بمركز البلينا، وقرية الرياينة المعلق بمركز طما، ومنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر.

وخلقت تلك المشروعات بيئة صحة للمواطنين ووفرت كوب مياه نظيف صالح للشرب لمناطق كثيرة أعتمدت لسنوات عدة على المياه الجوفية والطلمبات الحبشية والأيسونات الأرضية التي كان تضر بصحة الجميع.

المحافظة تشهد طفرة غير عادية منذ انطلاق مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث حظيت سوهاج بضخ مبالغ مالية كبيرة في كافة القطاعات والمراكز السبع تغطي 181 قرية بالإضافة إلى التوابع، ويستفيد من الخدمات نحو 3.5 ملايين مواطن.

ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يتم تنفيذ أكثر من 220 مشروعا، وكل جهات التنفيذ في الدولة متواجدة على أرض سوهاج، من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة سوهاج الجهات تكتفها مع بعضها البعض رسم صورة جميلة من للتنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030، وانطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة.

وتم تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، بإجمالى أطوال شبكات تبلغ 10 كيلو مترات، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيرى ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان وتشغيل مشروع محطة مياه ادفا بمركز سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بقيمة 50 مليون جنيه وتخدم 90 ألف نسمة فى قرية ادفا ونجوعها وقرية أولاد نصير ونجوعها والتشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة.

ويضم المشروع مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، والتى تشمل الخزان الأرضي وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 مترا وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 مترا وقطر 450 مم.

وتم التشغيل لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بقرية نزالى داوود والذى يخدم 6630 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 مترا مكعبا لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 مترا وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 مترا بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه ومشروع صرف صحى الشيخ رحومة والذى يخدم 6278 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم، وشبكة انحدار بطول 7555 مترا وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 مترا بتكلف تبلغ 40.3 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية الصفيحة والذى يخدم 14400 مواطن ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 مترا مكعبا لكل يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9785 مترا، وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 مترا بتكلفة تبلغ 55.7 مليون جنيه، وكذلك مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا والذى يخدم 9723 مواطنا بتكلفة تبلغ 87.7 مليون جنيه والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 مترا مكعبا لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9910 أمتار وخط الطرد بقطر 700 ملى متر بطول 8000 متر.

والتشغيل لمشروع صرف صحى بنى حميل بمركز البلينا والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 220 لترا لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 20 ألف متر طولى وخطوط طرد بطول 7 آلاف متر طولى ويخدم 41 ألف نسمة بقرية بنى حميل، ومشروع صرف صحى الرياينة المعلق بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 120 لترا لكل ثانية، وخط طرد بطول 1950 متر طولى، وشبكة انحدار بطول 3225 متر طولى ويخدم 9 آلاف نسمة بقرية الريياينة المعلق، ومشروع صرف صحى رقم 3 بحى الكوثر والذى يضم محطة رفع طاقتها التصميمية 74 لترا لكل ثانية، وخط طرد بطول 1258 متر طولى، وشبكة انحدار بطول 6018 متر طولى ويخدم 3 آلاف نسمة بمنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر.