حياة كريمة بالأقصر.. توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة فى قرية النمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد صرح ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، أنه تجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يجرى توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، كما تم توصيل مرافق المياه بمجمع الخدمات الحكومية بالنمسا.

وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوى يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح ياسر حلمى عباس أنه يتم أيضاً استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

فيما يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا إنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يتم العمل أيضاً ضمن حياة كريمة فى محطة المعالجة بقرية الكلابية تابع لمجلس قروى الحلة، ويجرى صيانة وتركيب الكشافات اعمدة الانارة بمدخل جزيرة راجح، وكذلك جارٍ العمل بمشروع إنشاء الشادر بقرية الدير، ويجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل فى محطة الصرف الصحى بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية.



أعمال توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة بقرية النمسا



أعمال توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة فى قرية النمسا



توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة فى قرية النمسا



جانب من توصيل أسلاك الكهرباء بالأعمدة الجديدة فى قرية النمسا









