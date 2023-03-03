حياة كريمة.. الكشف على 229 حالة فى قافلة طبية بقرية بيجيرم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية ، قافلة متكاملة ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرية بيجيرم بقويسنا، بحضور الدكتورة شيماء الكرش المنسق الطبى لحياة كريمة، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم الكشف الطبى علي 229 حالة فى تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والأنف والأذن والجلدية والعظام والمسالك، كما قامت القافلة بعقد ندوات توعوية لأهالي القرية، حيث تناول الدكتورفريد وجدى وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والمشرف علي القافلة الإسعافات الأولية لأمراض وإصابات العين، والدكتورة سماح الجارحى بكلبه التمريض الإسعافات الأولية فى حالات الحروق.

وقدمت الدكتورة نزيهة محمد بكليه الاقتصاد المنزلى، إرشادات حول الاستفادة من بقايا الطعام.

كما تناولت القافلة كيفية العناية بالفم والأسنان من خلال كلية طب الأسنان، تحت إشراف الدكتورة رباب مبارك عميد الكلية، بالإضافة الى صرف العلاج بالمجان بالتعاون مع كليه الصيدلة، حضر القافلة سامى سرور رئيس مجلس مدينه قويسنا، ونيفين عنتر رئيس الوحده المحلية بقريه بيجيرم ، وعلاء فتحى مدير عام خدمة المجتمع.