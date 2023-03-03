"حسنة" توفر كليم صديقا للبيئة بيد بدويات من سيناء فى معرض ديارنا بالقاهرة

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت بنت سيناء "زينب العبادى" فى رحلة البحث عن تسويق منتجات صنعتها يدويا سيدات من عمق قرى شمال سيناء لتصل بها للقاهرة من خلال منصات عرض معرض ديارنا، تميز من بينها "الكليم السيناوى" المنسوج بمكونات صديقة للبيئة.

وقالت زينب العبادى، التى يطلق عليها اسم "حسنة" وهو الاسم الذى تطلقه على منتجاتها، إنها تشارك فى المعرض من خلال مبادرة إبداع من مصر بمنتجات الكليم السيناوى بتصميمات مختلفة.

وأشارت إلى أن ما تشارك به من منتجات "الكليم السيناوى"، أحد أهم مفردات تراث سيناء، والذى نجحت فى أن تعيد له الحياة بعد اختفائه لفترات طويلة من خلال اعتمادها على خبرة الجدات فى قريتها "أبو طويلة" التابعة لمركز الشيخ زويد، وخوض رحلة من العمل ثم البحث عن أماكن عرض لهذا المنتج وتسويق.

وأوضحت أن الكليم السيناوى يستخدم قديما ضمن مكونات المسكن البدوى، كما كان يستخدم قديما غطاء فى البرد، وأيضا هو من مكونات "الخرج الرياشى" الذى هو أداة حمل المؤن على ظهور الإبل، ويستخدم كفرش للجلوس عليه.

وقالت إنها قامت بتطوير المنتج من تصميمات مختلفة تناسب المنزل الحديثة من خلال عمل ستائر وشنط وكليم أرضى وكوستر ومفارش كنب أنتريه وترابيزات وكراسى سيارات.

وأشارت إلى أنها نجحت فى إدخال تصميمات مصنعة بنظام صديق للبيئة فى ظل الاتجاه العالمى لمواجهة تغير المناخ من خلال صباغة صوف الأغنام بصبغات طبيعية من نباتات تنموا طبيعية تزرع فى سيناء، ومنها شجرة زربيح وورق زيتون وقرفة وكركم وشاى وفوه عود وقشر رمان وحنه وورق بصل وتقليل نسبة المياه فى استخدام صبغات.

وقالت إنه تساعدها فى التصنيع سيدات من قرى سيناء وتقوم بالتسويق من خلال معارض مختلفة، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة فى معرض ديارنا، للوصول لجمهور جديد.

وتابعت أن انطلاقتها فى المشاركة بالمعارض بدأت فى عام 2017، بجولات وصلت خلالها لكل المعارض بالقاهرة والمحافظات الحدودية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتحت يوم الجمعة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، ويقام المعرض بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 11 مارس المقبل، حيث يفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وتقام النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وعلى مساحة أكثر من2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.



السيناوية-زينب-العبادى



الكليم-السيناوى



الوان-منوعة



جانب-من-المشغولات



صممت-بشكل-عصرى