جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات و"كروت ميمورى"

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية وكروت الميموري بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من جده تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات متماثلة ومتكررة داخل حقائب الراكب وتم تأكيد ااشتباه.

بالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 ساعة ذكية (سمارت) و 2450 كارت ميموري داخل حقائبه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.