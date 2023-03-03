جمارك مطار الغردقة تضبط محاوله تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شراره مدير الاداره بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة من ضبط محاوله تهريب عدد من الأقراص المخدره بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء على اخباريه سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائى مفادها محاولة راكبة أوكرانية مغادره إلى مولدوفا تهريب عدد من شرائط الأدوية المخدرة ، تم تكليف مأمور الجمرك المعين بصاله السفر بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ١٨٠ شريط باجمالى ١٨٠٠ قرص من مواد مخدرة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الركبة للنيابة العامة بعد العرض على، عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .