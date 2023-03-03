جامعة الزقازيق تختتم مهرجان الأسر ودورى الأقسام.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، ختام مهرجان الأسر ودورى الأقسام الداخلى، الذى نظمه اتحاد طلاب كلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور عماد عبد الرازق وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبده كساب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل سلامة مدير عام الكلية، الدكتور أحمد سامى النجار مقرر لجنة الأسر بالجامعة، وأعضاء اتحاد الطلاب بالكلية وأسرة طلاب من أجل مصر.

وخلال كلمته أشاد الدكتور عاطف حسين بالتنظيم المتميز لفعاليات المهرجان ودورى الأقسام بكلية الآداب، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلى على الاهتمام بالأنشطة الطلابية في ظل رؤية وتوجه القيادة السياسية، واهتمامها البالغ بالشباب.

كما أكد على دور الأنشطة الطلابية في توطيد الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وبعضهم والاندماج مع المجتمع ، وغرس روح الولاء والانتماء، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم.

وجاءت منافسات دورى الأقسام الداخلى بالكلية بمشاركة فريق ممثل لكل فرقة بجميع أقسام الكلية، تحت إشراف اللجنة الرياضية، حيث أسفرت نتائج تحديد المركزين الثالث والرابع عن فوز فريق الفرقة الثانية علم نفس على الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية بهدفين مقابل لاشئ، بينما جاءت نتيجة مباراة تحديد المركزين الأول والثانى عن فوز الفرقة الرابعة شعبة مساحة على فريق الغرقة الثانية اجتماع بهدف مقابل لاشىء.

كما جاء مهرجان الأسر تحت شعار " اعمل الصح "، وضم عدوة ورش وندوات علمية فى مختلف المجالات ومنها: ندوة ريادة الأعمال ،والتي حاضر بها الطالب عمرو عصام أمين اللجنة العلمية العليا، كورس الإسعافات الأولية والتي حاضر فيها الدكتورة اميرة صبري، بالاضافة إلى دوري المعلومات العامة بين أقسام كلية الآداب، دوري كرة قدم، دوري شطرنج، دوري الألعاب الصغيرة، مسابقة تنس الطاولة، ورش فنية "رسم - حرق ع الجلد والخشب" والتي حاضر بها كلا من الطالبة ناريمان أحمد والطالب محمد خالد .

وخلال فعاليات اليوم قام اتحاد طلاب كلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر وعنهم الطالب سمير خالد رئيس اتحاد طلاب الكلية بتقديم درع الكلية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، تقديرا لدعم سيادته المستمر للأنشطة الطلابية بالجامعة، كما قدم الاتحاد الشكر للدكتور أحمد عناني عميد كليه الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية تقديرا وعرفانا بدور سيادته البارز فى الاشراف المتميز على الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وفى ختام الاحتفالية قام الدكتور عاطف حسين بتكريم الفائزين خلال منافسات ومسابقات دورى الأقسام ومهرجان الأسر اليوم، حيث تم تكريم المراكز الثلاثة الأولى بدورى الأقسام، كما تم تكريم قسم اللغة الانجليزية لحصوله على المركز الأول بدوري المعلومات، وقسمى علم النفس والجغرافيا لحصولهما على المركز الثانى، وقسم الجغرافيا لحصوله على المركز الثالث، كما تم تكريم الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية وهم مصطفى عصام، وآلاء نبيل، وتم تكريم الطالب محمد محرز لحصوله على المركز الأول فى دورى الشطرنج، والطالب عبد الوهاب أحمد لحصوله على المركز الثاني، بالإضافة إلى تكريم طلاب الاتحاد على التنظيم المتميز وكذا المشاركين خلال الندوات والورش بالمهرجان.



وكيل كلية الآداب