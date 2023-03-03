تنفيذ أولى ندوات مبادرة "احمى أولادك" بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تم تنفيذ أولى ندوات مبادرة "احمى أولادك" بالمدارس على مستوى محافظة شمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات العميد أسامة الغندور لسكرتير عام المحافظة ، وبناء على تعليمات منى على أبو بكر رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة .

وأكدت منى على أبو بكر رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة فى بيان اليوم الجمعة أنه تم تنفيذ الندوات تحت عنوان : ( احمى أولادك من المخدرات ) استهدفت في البداية مدارس المرحلة الثانوية، نظرا لخطورة تلك المرحلة والتي يتم استغلال الأطفال بها ، وشملت الندوات اليوم مدارس أبو سلمة الثانوية العسكرية بالعريش ، الثانوية الصناعية بنين بالمساعيد ، الحسنة الثانوية الصناعية ، بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة ، نخل الثانوية الصناعية بنين ، والشيخ زويد الثانوية العسكرية بنين .

وأضافت أنه تم تنفيذ الندوات بمشاركة : مديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية بشمال سيناء ومديرية الأوقاف بشمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء، وتم توضيح دور وحدات حماية الطفل ، والتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات وترويجها من الجانب الدينى والصحى والقانونى والنفسى .

وأشارت الى أن المبادرة تتضمن ندوات توعوية في المساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية ومجمع اعلام العريش .. الى جانب حملات لطرق الأبواب ، وتهدف إلى حماية الأطفال من المشاكل الأسرية والعنف داخل وخارج المدارس والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخدرات والتحرش والانترنت .

ومن الجدير بالذكر أنه تم اطلاق مبادرة : " احمى أولادك " اعتبارا من أول مارس الجارى ولمدة 3 أشهر .