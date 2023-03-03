تنظيم المؤتمر العلمى الأول ‏لشباب الباحثين بآداب الوادى الجديد الأسبوع المقبل

أعلنت كلية الآداب جامعة الوادى الجديد عن تنظيم المؤتمر العلمى الأول لشباب الباحثين تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا المجتمع.. رؤية مصر 2030"، فى 7 مارس بقاعة المؤتمرات فى كلية الطب البشرى، تحت إشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى محمود رئيس المؤتمر، ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الوادى الجديد على النهوض بشبابها الباحثين وتشجيعهم على البحث العلمى، وإعدادهم كقادة للمستقبل.
ويجرى تنظيم المؤتمر فى إطار أن البحث العلمى طريقة للوصول إلى المعرفة واكتشاف ما هو جديد بالمجالات العلمية كافة، والإسهام فى مساعدة الدولة فى التخلص من المشكلات والظواهر السلبية التى تعانى منها، لما يتوصل إليه من نتائج دقيقة حول الظواهر وتقديم مقترحات وحلول لمعالجتها، مضيفًا أنه وسيلة هادفة تتيح للباحث الفرصة للاعتماد على ذاته، من خلال اكتساب المعلومات بنفسه.
وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن المؤتمر ينطوى على العديد من المحاور والنقاط المهمة، التى تعزز جهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، ومن أهمها تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى، والالتزام بضمان إجراء البحوث، وفقًا لما هو مناسب تحت المعايير الأخلاقية القانونية والمهنية.
وأضاف الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن الاستثمار فى مجال البحث العلمى يؤدى إلى زيادة القدرات المحلية الابتكارية التى تسهم فى تطوير الإنتاجية الوطنية.
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