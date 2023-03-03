تنظيم المؤتمر العلمى الأول ‏لشباب الباحثين بآداب الوادى الجديد الأسبوع المقبل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت كلية الآداب جامعة الوادى الجديد عن تنظيم المؤتمر العلمى الأول ‏لشباب الباحثين تحت عنوان "العلوم الإنسانية وقضايا ‏المجتمع.. رؤية مصر 2030"، فى 7 مارس بقاعة المؤتمرات فى كلية الطب البشرى، تحت ‏إشراف ‏الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور ‏مصطفى محمود رئيس المؤتمر، ويأتى ذلك فى إطار حرص ‏جامعة الوادى الجديد على النهوض بشبابها الباحثين ‏وتشجيعهم على البحث العلمى، وإعدادهم كقادة ‏للمستقبل‎.‎



ويجرى تنظيم المؤتمر فى إطار أن ‏البحث العلمى طريقة للوصول إلى المعرفة واكتشاف ما هو ‏جديد بالمجالات العلمية كافة، والإسهام فى مساعدة الدولة فى ‏التخلص من المشكلات والظواهر السلبية التى تعانى منها، لما ‏يتوصل إليه من نتائج دقيقة حول الظواهر وتقديم مقترحات ‏وحلول لمعالجتها، مضيفًا أنه وسيلة هادفة تتيح للباحث ‏الفرصة للاعتماد على ذاته، من خلال اكتساب المعلومات ‏بنفسه‎.



وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن المؤتمر ‏ينطوى على العديد من المحاور والنقاط المهمة، التى تعزز ‏جهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، ‏ومن أهمها تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى ‏البحث العلمى، والالتزام بضمان إجراء البحوث، وفقًا لما هو ‏مناسب تحت المعايير الأخلاقية القانونية والمهنية‎.

وأضاف الأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب أن الاستثمار فى مجال البحث العلمى يؤدى إلى ‏زيادة القدرات المحلية الابتكارية التى تسهم فى تطوير ‏الإنتاجية الوطنية.