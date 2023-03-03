تموين الأقصر تحرر 72 محضرا ومخالفة فى حملات على مدار يومين بالمخابز والمحلات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير 72 محضر ومخالفة متنوعة للمخابز وتجار التموين، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار الحملات التموينية على المخابز والمحلات بصورة يومية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه قامت المديرية بحملات تموينية، أسفرت عن عن تحرير عدد 72 محضر ومخالفة، والتى شملت ما يلي:- (4 إنتاج خبز ناقص الوزن - عدد 21 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 1 توقف مخبز عن الانتاج - عدد 4 عدم وجود ميزان حساس - عدد 1 عدم إعطاء بون صرف - عدد 2 عدم وجود نظافة - عدد 1 عدم وجود قائمة - عدد 24 عدم الإعلان عن الأسعار - عدد 1 تصرف مخبز فى 7 شيكارة دقيق ( 350 كيلو دقيق بلدى مدعم) - عدد 8 عدم وجود شهادة صحية - عدد 2 غلق تجار تموين - عدد 1 مخزن بدون ترخيص وضبط 300 كيلو دقيق مستودعات مدعم - عدد 2 ذبح خارج السلخانة.

وفى نفس السياق، كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية فى فحص 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية، كما تم تلقى 969 شكوى تموينية بالمديرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية، قامت المديرية باستقبال 969 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية، كما تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حيث قامت الإدارة بفحص إجمالى 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.



تحرير 72 محضر ومخالفة في حملات على مدار يومين بالمخابز



تموين الأقصر تحرر 72 محضر ومخالفة في حملات