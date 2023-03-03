تفاصيل إنقاذ لاعب سبورتنج من الموت عقب ابتلاع لسانه فى مباراة شبين الكوم

على الفور إنتقلت سيارة الإسعاف، تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف، ولكن تدخل طبيب الفريق وتبين قيام اللاعب بإبتلاع لسانه نتيجة الاشتراك مع لاعب جمهورية شبين الكوم فى المباراة التى أقيمت أمس، وقام طبيب الفريق بإجراء الإسعافات الأولية للاعب بفتح مجري الهواء له لكى يتنفس بشكل طبيعي ، وإستكمل اللاعب المباراة بعد تحسن حالته الصحية .

وكانت حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة الشاب محمد السطوحى أبو حمد بعد الانتهاء من ممارسة كرم القدم بملعب القرية نتيجة سكتة قلبية مفاجئة .

وأكد أحد أهالى القرية أن الشاب عقب الانتهاء ممارسة كرة القدم شعر الشاب بتعب شديد فى الصدر وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، وتوفى عقب الوصول إلى المستشفى عقب محاولة إنقاذه من قبل الأطباء .

وأضاف أهالى القرية أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق وطيب السمعة بين أهالى القرية ، ويحظى بحب كبير من أهالى القرية، وأكد أن الشاب توفى وترك طفلا يبلغ من العمر عام واحد .