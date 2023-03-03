تعرف على موعد زراعة محصول عباد الشمس فى مصر

تعانى البلاد عجزا كبيرا فى إنتاج زيوت الطعام لذلك يجب الاهتمام بالمحاصيل الزيتية التى من أهمها محصول عباد الشمس لارتفاع نسبة الزيت فى بذوره من 40 – 45% حيث يتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية.

كما يعتبر كسب عباد الشمس ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين ولذلك يعتبر مصدر هام من مصادر البروتين فى صناعة علائق الحيوانات، وثبت نجاح زراعة عباد الشمس فى مناطق التوسع "الأراضى الجديدة " وكذلك الأراضى التى بها نسبة من الملوحة لا تتعدى 3000 وحدة فى المليون مع العناية بالصرف، وقد أمكن زراعته فى ثلاث عروات خلال السنة وأيضا تحمله للظروف الجوية المختلفة على مستوى الجمهورية.

و تجود زراعته فى جميع أنواع الأراضى ماعدا الأراضى ذات الملوحة المرتفعة أكثر من 3000 جزء فى المليون والرديئة الصرف.

كما ينجح فى الأراضى الكلسية إذا اعتنى بخدمتها وإعدادها مع العناية برية الزراعة بحيث تصل إلى الجور بالنشع مع تكرار الرى قبل ظهور البادرات على سطح التربة لكسر الطبقة الجيرية الصلبة المتكونة على سطح الأرض عند الجفاف.

وفى التقرير التالى نتعرف على موعد زراعة عباد الشمس:

1- يزرع عباد الشمس فى الفترة من مارس وحتى يوليو خلال ثلاث عروات.

2- العروة الصيفية المبكرة خلال شهرى مارس وأبريل.

3- العروة الصيفية خلال شهرى مايو ويونيه.

4- العروة النيلية تزرع فى محافظات مصر الوسطى والعليا وتزرع حتى شهر يوليو.