تعرف على قرار محافظ كفر الشيخ بشأن استئناف أعمال البناء والتشطيبات فى القرى والمدن

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م، بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

وتضمن القرار، بالنسبة للمدن، السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.

وتابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنةِ 2023م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.

كما تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال للمباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة.