تعرف على المشروعات الاستثمارية فى المنيا وكيف تطورت الصناعات خلال 8 سنوات

المنيا - حسن عبد الغفار

تتميز محافظة المنيا بتعدد مقوماتها فى مجال التنمية والإستثمار، وذلك لموقعها المتميز وقربها من منفذ بحرى مباشر على البحر الأحمر، وقدمت الدولة الكثير من اجل جذب الإستثمار لمحافظة المنيا وتشجيع المستثمرين حيث بلغت قيمة الإستثمارات العامة الموجه لمحافظة المنيا عام 2021/2022 3.4مليار جنيه، وتوقيع عقود جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع 14جمعية اهليه فى 9محافظات من بينها محافظة المنيا وبلغت القيمة الاجمالية للعقود 14مليون جنيه.

ولتيسير اجراءات ممارسة الاعمال وتشجيع الإستثمار، تم إفتتاح مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة بتكلفة 104مليون جنيه، هذا وقد وصل عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تاسيسها بالمحافظة 170شركة خلال عام 2020 فى مقابل 49شركة جديدة فقط فى عام 2014 بنسبة زيادة تخطت 115.2٪ ليصل عدد الشركات الاستثمارية القائمة بالمحافظة 1722 شركة موزعه على القطاعات الخدمية برأس مال 5.1مليار جنية فى مقابل 878سركة قائمة حتى عام 2014 براس مال 3.8مليار جنية، وقد وصل إجمالى التدفقات المالية للمستثمرين المصريين بمنطقة المطاهرة الحرة 915.8 مليون جنيه.

يأتى القطاع الصناعى فى المرتبه الثالثه من حيث الأهمية بين الانشطة الاقتصاديةوالتى يمارسها العاملون من سكان المحافظة، وقد اعتمدت الصناعة فى المنيا حتى عهد قريب على الورش الحرفيه والمنشات الصناعية التقليدية وفى السنوات الاخيرة شهدت الصناعة بالمحافظة تطورا كبيرا بعد إنشاء المناطق الصناعية، حيث تتميز محافظة المنيا بوجود 4 مناطق صناعية قائمة هى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل على مساحة 1.9الف فدان، والمنطقة الصناعية بوادى السريرية على مساحة 22.7 الف فدان والمنطقة الصناعية وبالشيخ فضل والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة على مساحة68.7 فدان.

وكان قد تم الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بعدد68وحدة صناعية بتكلفة 272مليون جنيه، وجاى انشاء مجمع إنتاج الرخام بطريق الشيخ فضل راس غارب ويعد اكبر مصانع الرخام بالصعيد، وايضا توفير 77.5مليون جنيه لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، وكذلك مصنع المنيا للسكر الذى يعد من اكبر مصانع السكر فى العالم بانتاج يصل إلى 900الف طن من سكر البنجر سنويا، وتنمية واستصلاح 181الف فدان من الارض الصحراوية غرب المنيا ضمن مشروع 1.5مليون فدان بهدف إنتاج 2.5مليون طن من بنجر السكر سنويا ومحاصيل استراتيجية أخرى.

إضافة إلى المشروعات الهامة بالمنيا مشروع المنطقة الحرة للصناعات النسيجية، على مساحة 306 فدان، والتشغيل التجريبى لمصنع العسل الاسود بعد توقفه 4سنوات بقرية تونا الجبل بملوى.

وأهتمت الدولة بتعزيز النشاط التجارى بالمحافظة وانشأت سوق الخضروات والفاكهة الحضارى بمنطقة مافوسه ويتضمن 381 محلا تجاريا و14ثلاجه وكافتيريا وبلغت تكلفته الإجماليه نحو 51.5مليون جنيه، وقد ارتفع عدد المنشات الصناعية المسجلة عام 2021 إلى 725منشاه صناعية مقارنه ب 438منشأة صناعية عام 2014،وبلغ عدد العاملين بالمنشات الصناعية المسجلة 4.09 الف عامل عن العام السابق له.