تعرف على الفارق بين أب الاعتراف والمرشد الروحى في الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر سر التوبة والاعتراف من أسرار الكنيسة السبعة، حيث يجلس الإنسان مع نفسه ثم يكشف داخله أمام الله، ويستعرض جميع خطاياه الصغيرة والكبيرة والتى فعلها عن جهل أو عن معرفة والتى فعلها بإرادته أو بغير إرادته ويعترف بقلبه ولسانه أنه أخطأ طالبًا الصفح ومعلنًا ندمه وتوبته أى عدم رجوعه للخطية وبُعده عن أسباب الخطية، ويرتب لنفسه موعدًا للذهاب إلى أب اعترافه.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هناك فارق بين أب الاعتراف والمرشد الروحى، موضحا أن أب الاعتراف يذكر أمامه خطاياه التى اعترف بها أمام الله فى صلاته ويقدم توبة وينال الحِل منه، فالاعتراف يمر بثلاث مراحل:

بين المعترف وبين نفسه ويقف أمام الله ليسكب خطاياه ويتعهد بتوبته والمرحلة الثالثة يسكب خطاياه أمام أب الاعتراف.

وذكر الموقع أن الإرشاد الروحى إرشاد عام غير مخصص ولا تذكر فيه الخطايا، والمرشد الروحى من الممكن أن يكون أمين الخدمة أو الأب أو الأم أو شخص يكبرك سنًا وهو يساعدك فى قراءة الإنجيل والصلاة أو تعريفك بكتب جديدة تقرأها. ومن الممكن أن يكون الشخص لديه أكثر من مرشد روحى لكن أب الاعتراف هو واحد فقط خاص.