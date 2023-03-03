تعرف على إنجازات الدولة فى قطاعات السياحة والآثار والغاز الطبيعى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا فى جميع القطاعات ومنها قطاع السياحية والآثار والغاز الطبيعى، والانتهاء من عدد من المشروعات فى هذه القطاعات.

الغاز الطبيعى

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من توصيل الغاز الطبيعى على مستوى المحافظة، ووصل عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعى على مستوى محافظة المنيا نحو 345.5الف عميل حتى يونيو 2022، وقد تم الانتهاء من 13 مشروع، وجارى تنفيذ 3 مشروعات توصيل غاز طبيعى.

وفى التقرير التالى نبرز عدد المشروعات والمحطات ومراكز تحويل السيارات، حيث يصل عدد المشتركين إلى 345.5 ألف مشترك فى خدمة الغاز الطبيعى على مستوى المحافظة، وتنفيذ 18 محطة تموين المركبات بالغاز الطبيعى، وكذلك 5مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و6.1 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى فى الفترة من 2014إلى 2022.



السياحة والآثار تحتل محافظة المنيا المرتبة الثالثة فى القيمة الأثرية والحضارية بين محافظات الجمهورية، لما تمتلكه من موقع متميز، ومناطق أثرية تضم كل العصور فرعونية وإسلامية وقبطية، وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بتنمية السياحة بالمحافظة فأصدرت عدة تشريعات وقرارات لتحويل بعض المناطق إلى أرض أثرية.

كما اهتمت الدولة بتنشيط السياحة وتم إنشاء مبنى مركز زوار ومتحف تل العمارنة، ويضم 950 قطعة أثرية ومنازل أثرية ومنزلا لعصر العمارنة الفرعونى وتبلغ تكلفته 44 مليون جنيه، كما قامت الدولة بتطوير وترميم متحف ملوى الذى يقع فى قلب مدينة ملوى بتكلفة 7 ملايين جنيه بعد تعرضه للتخريب والنهب فى 2013، وتمت إعادة افتتاحه مرة أخرى عقب ترميم المبنى واستعادة معظم القطع الأثرية المسروقة وترميم الكثير من المقتنيات.

كما تم تطوير 4 مناطق سياحية هى تل العمارنة والأشمونين وتونا الجبل ودير السيدة العذراء بجبل الطير بتكلفة 11 مليون جنيه، وجارى تنفيذ 3 مشروعات بقطاع السياحية والآثار بإجمالى تكلفة 225 مليون جنيه.

إلى جانب المتحف الأتونى بالمنيا الذى يعد ثالث أكبر المتاحف فى مصر بعد المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، وتعود فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1979 كتوثيق لتاريخ الفراعنة فى المنيا وقصة مدينة أخت أتون المعروفة بتل العمارنة فهو حلم اقترب تنفيذه بعد الإنتهاء من مرحلتين وتنفيذ 75% بالمرحلة الثالثة بالمتحف والذى يقع على ضفاف النيل من الناحية الشرقية ويتكون من 14قاعة للعرض المتحفى وقد يصل عدد القطع الاثرية المقرر عرضها عند افتتاحه 10 آلاف قطعة أثرية.

كما تم ترميم 14 قبة أثرية وتطوير مركز الزوار والخدمات السياحية فى منطقة آثار البهنسا الإسلامية بنسبة تنفيذ بلغت 95% بتكلفة 11 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بسمالوط شمال المنيا، ويعد المشروع نقله حضارية جديدة على الخريطه السياحية بالمنيا.