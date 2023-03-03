تعرف على أهداف التنمية المستدامة لمبادرة حياة كريمة بسوهاج فى 12 معلومة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف حياة كريمة، التي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حققت أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة من المبادرة داخل 7 مراكز مختلفة بسوهاج، هي طما والمراغة والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام وساقلته ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت كل القطاعات التي تهتم ببناء الإنسان المصرى، ووفرت له بالقرى كل الخدمات التي كان دائما ما يذهب إلى المدينة للحصول عليها، هذا الأمر لاقى قبول كبير من المواطنين بعد تعدد تلك الخدمات وتوفرها في الأماكن السكنية التي يقيم بها.

ومن أهم الأهداف التي حققتها التنمية المستدامة ضمن مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال الاهتمام بالصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وضمان وصول المياه النظيفة وغيرها من الأهداف.

"اليوم السابع" يعرض من خلال المعلومات التالية ما حققته عملية التنمية المستدامة بكافة المجالات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى بمحافظة سوهاج...

1 – القضاء على الفقر من خلال إنشاء 108 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية و22 وحدة إجتماعية.

2 – القضاء التام على الجوع من خلال إنشاء 30 مجمع خدمات زراعية؟

3 – الصحة الجيدة من خلال إنشاء 35 نقطة إسعاف و179 وحدة صحية و8 مستشفيات مركزية.

4 – التعليم الجيد من خلال إنشاء 1601 فصل دراسى داخل 108 مدراس.

5 – المساواة بين الجنسين من خلال إنشاء 10 مراكز تنمية أسرية.

6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال إنشاء 18 محطة مياه شرب و181 مشروع صرف صحى و8 محطات معالجة.

7 – إنشاء 181 برج شبكات محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية.

8 – السلام والعدل والمؤسسات القوية من خلال إنشاء 48 مركز شباب و30 مجمع خدمات حكومية و158 مكتب بريد و28 نقطة شرطة و12 نقطة إطفاء.

9- الاستهلاك والإنتاج من خلال تأهيل وتبطين ترع بطول 290 كيلو متر.

10 - مدن ومجتمعات محلية من خلال رصف طرق رئيسة وداخلية بطول 1300 كيلو و4 أسواق و3 مواقف و18 كوبرى رى.

11 – الحد من أوجه عدم المساواه من خلال إنشاء 2 مركز تأهيل لذوى الهمم.

12 – طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من خلال 183 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى.