تعرفى على علاجات منزلية للتخفيف الفوري من آلام الدورة الشهرية

كتبت فاطمة خليل

تؤثر تشنجات وآلام الدورة الشهرية على العديد من النساء قبل الدورة الشهرية وخلالها، بينما يعاني البعض من تقلصات خفيفة فقط ويمكن أن يكون الألم الناتج عن تقلصات الدورة الشهرية شديدًا ويحدث تأثيرًا خطيرًا في حياتك اليومية، لذا نقدم لكِ فى هذا التقرير علاجات منزلية للتخفيف الفوري من آلام الدورة الشهرية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيس الماء الساخن

الحرارة لديها القدرة على تهدئة الألم خلال دورتك الشهرية، إذا كان ألم الدورة هو ما تعانين منه، فاستخدمي كيس الماء الساخن للحصول على راحة فورية.

الزيوت الأساسية

يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل اللافندر والمريمية والورد والقرفة والقرنفل في تخفيف آلام الدورة الشهرية كل ما عليك فعله هو تدليك هذه الزيوت بعد تدفئتها على بطنك.

الكُركُم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من تقلصات الدورة الشهرية الكركمين الموجود في الكركم هو مركب نشط بيولوجيًا يعمل كعلاج.

حمام ساخن

لعلاج تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة، يمكنك أيضًا الاستمتاع بحمام ساخن فهو لا يساعد فقط على استرخاء جسمك، ولكنه يحررك أيضًا من كل الانزعاج والألم.

شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على خصائص مضادة للتشنج ، والتي يقال إنها تساعد في إدارة التقلصات المرتبطة بفترات الحيض.

خل حمض التفاح

خل التفاح يساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية بما في ذلك الانتفاخ واحتباس الماء والتشنج والصداع والتهيج والتعب.

اليوجا

يمكن أن تخفف وضعيات اليوجا تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة، إلى جانب تحسين مزاجك.

حافظى على رطوبتك

اشربى الكثير من الماء للحفاظ على رطوبتك وتجديد شبابك طوال اليوم.

تجنبى بعض الاطعمة

قللي من الأطعمة الغنية بالصوديوم والكافيين والدهون.