تحليق 99 رحلة بالون طائر على متنها 2700 سائح من حول العالم خلال يومين بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء غرب محافظة الأقصر، على مدار اليوم الجمعة وأمس الخميس، 99 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 2700 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية الذين يتوافدون على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس فى تلك الأيام.

وفي هذا الصدد يقول أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أنه شهد أرض مطار البالون الطائر على مدار اليوم الجمعة وأمس الخميس، حالة من الإقبال الجيدة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر حيث حلقت اليوم 55 رحلة بالون وأمس 44 رحلة بالون، أقلت على متنها حوالى 2700 سائح خلال اليومين، وتقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات.

ويضيف أحمد عبود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.



جانب من تجهيز البالونات قبل التحليق بالسماء



السياح خلال تحليقهم فى قلب البالون الطائر



البالونات الطائرة لدي تحليقها يومياً بسماء الأقصر