تحصين 143 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة أمراض الجلد العُقدى

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، ولإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 143 ألفا و144رأسا ( 104 آلاف و86 من الأبقار، 37 ألفا و668 من الأغنام، 1390 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير 2023، وحتى 27 فبراير 2023"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يُذكر أن المحافظ "د.محمد هاني غنيم" قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.