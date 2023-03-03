تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل فى البدرشين

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث مصرع طفل أسفل عجلات القطار به أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتم استدعاء أفراد أسرته، وبسؤالهم لم يشتبهوا فى وفاته جنائيا.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وذكروا أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، وحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 13 سنة، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.