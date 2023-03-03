جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي بعثها تبون للرئيس النيجيري، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، الخميس.

وأعرب الرئيس الجزائري، خلال الرسالة، عن تمنياته لنظيره النيجيري بالنجاح في مهمته، مؤكدا استعداده "للعمل معه من أجل مواصلة توطيد علاقات التضامن التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى الميادين، والحرص على تحقيق المشاريع الهيكلية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الثنائية".

كما أكد الرئيس الجزائري اهتمامه بتعزيز وتعميق سنة التشاور السياسي بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق ضمن الاتحاد الأفريقي بغية تحقيق أهداف السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في ربوع القارة، والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.