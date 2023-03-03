بنية تحتية للمنطقة الصناعية غرب طهطا بتكلفة 997 مليون جنيه.. صور

مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر أحد أهم المشروعات التى تنفذها الحكومة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، المشروع استهدف أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب طهطا فى مقدمة تلك المناطق التى تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق، والتى شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 997 مليونا و758 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر والتى يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، وتحديدا المنطقة الصناعية بغرب طهطا..

1 - المنطقة الصناعة بغرب طهطا مساحتها 912 فدانا تقريبا.

2 - النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وصلت 45.6% .

3 - نسبة تنفيذ تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحى 39.2%.

4 - نسبة تنفيذ أعمال الكهرباء 63%.

5 - نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى 65%.

6 - المساحة الكلية للمنطقة الصناعية غرب طهطا تبلغ 912 فدانا.

7 - أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ البنية التحتية تستهدف 230 فدانا.

8 - المرحلة الثانية تستهدف مجمع الأثاث بمساحة 170 فدانا.

9 - المرحلة الثالثة والرابعة تستهدف التوسعات بمساحة 512 فدانا.

10 - المشروع يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.

وأوضح المحافظ أن النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال وصلت 45.6%، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحي 39.2%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الكهرباء 63%، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 65%، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية غرب طهطا تبلغ 912 فدانا، حيث تستهدف أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ البنية التحتية 230 فدانا، والمرحلة الثانية تستهدف مجمع الأثاث بمساحة 170 فدانا، والمرحلة الثالثة والرابعة تستهدف التوسعات بمساحة 512 فدانا.