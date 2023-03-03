بنى سويف تستقبل فوجاً سياحياً أوروبيا متعدد الجنسيات على متن باخرة

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بني سويف ، أمس، الباخرة السياحية آمار "فندق عائم" القادمة من القاهرة وفي اتجاهها إلى محافظة أسوان وعلى متنها فوج متعدد الجنسيات (بريطانية وفرنسية وإسبانية وألمانية)، وكان في استقبالهم رانيا عزت، مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحيا، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بالإضافة إلى توزيع بعض المطويات والكتيبات السياحية باللغة الإنجليزية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها أوضحت رانيا عزت مدير السياحة، أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، موجهين الشكر لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم"، والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم ببني سويف خلال إبحارهم بين القاهرة وأسوان.