اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 02:58 م
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انهيار 5 منازل فى قريتين بنجع حمادى دون إصابات

الجمعة، 03 مارس 2023 02:58 م
انهيار 5 منازل فى قريتين بنجع حمادى دون إصابات جانب من الإنهيار
قنا صابر سعيد

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شهدت قريتي الصياد وعزبة النقيب ، انهيار  5 منازل، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، دون إصابات بين الأهالى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانهيار منزل بقرية عزبة نقيب، و 4 منازل بقرية الصياد ، دون وقوع إصابات بين الأهالي.
 
وعلى الفور انتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وجاري إزالة الأنقاض، وفحص سبب انهيار المنازل، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ولم يسفر الانهيار عن إصابات بين الأهالي.

 


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