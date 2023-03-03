انطلاق فعاليات ثانى أيام سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة على أرضية ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ، فعاليات اليوم الثانى من بطولة الهجن التنشيطية الثانية لهذا العام .

وانطلقت مبكرا أشواط الفترة الصباحية مئات الهجانة من ملاك الإبل العربية، بمضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ، والمقرر لها ان تتواصل طوال بعدد 7 اشواط .

وأعلن الإتحاد المصرى للهجن، ان السباق انطلق أمس بعد 30 شوطا، وينظمه الإتحاد المصرى للهجن بدعم الإتحاد الإماراتى للهجن تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

قال عيد حمدان، رئيس الإتحاد المصرى لسباقات الهجن، انه تشارك فى هذا السباق الهجن من 17 محافظة، تمثلها 22 قبيلة.

اضاف انهم يقدمون الشكر لرئيس الجمهورية الذى اعطى توجيهات نفذتها كل مؤسسات الدولة وهى الاهتمام برياضة الهجن وأصبحت تنتشر ميادين السباقات فى شرم الشيخ والعلمين والعريش والسلوم وجارى التوسع فيها.

وأشار محمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ان ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ من أكبر المضامير الموجودة فى الشرق الأوسط، ويتكون من المقصورة الرئيسية المجهزة لاستقبال أكبر الشخصيات، والمستشفى البيطرى لتقديم الخدمة الطبية للهجن، وقرية التراث لعرض المشغولات البدوية، وحظائر ايواء للهجن المشتركة، وبوابات انطلاق حديثة على امتداد المضمار على مسافات مختلفة.

اضاف انهم يعتبرون ميدان شرم الشيخ ايقونة الميادين وفيه تم لأول مرة استخدام شرائح إلكترونية لكل جمل مشارك وتجهيز قاعدة معلومات ضخمة بكل جمل، فضلا عن ان منطقة سباقات الهجن هى منطقة متكاملة للتراث فريدة من نوعها.

وأكد الدكتور جبريل فتيح مساعد محافظ جنوب سيناء، ان نشاط سباقات الهجن احيى اقدم واعرق رياضة تراثية عربية على أرض مدينة السلام شرم الشيخ تستقبل محبيها من كل مكان، ومن يريد ان يتعرف على ثقافة العرب من زوار المدينة الأجانب.

وثمن المشاركون فى بطولة شرم الشيخ التنشيطية لسباقات الهجن، دور الدولة فى دعمهم وتنمية اقتصاد تربية الإبل وتوفير مصادر دخل وفرص عمل لهم.



جانب من المسابقة (1)



جانب من المسابقة (2)



جانب من المسابقة (3)



جانب من المسابقة (4)



جانب من المسابقة (5)