انطلاق بطولة جامعة الإسكندرية للدراجات الهوائية.. صور

وبدأ الماراثون من منطقة محمد نجيب على كورنيش الإسكندرية حتى نادى فاروس بمنطقة القلعة فى الانفوشى.

فى سياق اخر حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة في منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز ١٤ طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردي (طلبة) فوز الطالبة دنيا يسري محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا فردي (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعي طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني فى مسابقة الكاتا جماعي طالبات.

و فوز الطالب محمد أحمد جابر بالمركز الأول فى مسابقة الكومتيه وزن تحت 60 كيلو (طلبة)، والطالب زياد الغريب ربيع بالمركز الثانى فوز الطالب كريم إبراهيم أحمد بالمركز الثاني فى مسابقة الكويتيه وزن تحت 67 كيلو (طلبة)، والطالب عبد الرحمن طارق سامي بالمركز الثالث فوز الطالب صلاح شوقي أحمد المركز الثالث فى مسابقة الكومتيه تحت وزن 75 كيلو (طلبة) فوز الطالبة ملك محمد عبد الرازق بالمركز الأول فى مسابقة الكومتيه وزن تحت 50 كيلو (طالبات)، والطالبة مريم عمرو علي بالمركز الثالث مكرر.

و فوز الطالبة ياسمين نصر عباس بالمركز الثالث فى مسابقة الكومتيه وزن تحت 55 كيلو (طالبات) وفوز الطالبة نوويين محمد كمال بالمركز الثاني فى مسابقة الكومتيه وزن تحت 61كيلو (طالبات)، والطالبة فوزية محمود عطية بالمركز الثالث فوز الطالبة نور أكرم سليمان بالمركز الأول فى مسابقة الكومتيه وزن تحت 68 كيلو (طالبات) فوز الطالبة دينا أحمد سعيد بالمركز الثاني فى مسابقة الكومتيه وزن فوق 68 كيلو (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة الكومتيه جماعي (طلبة) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة الكومتيه جماعي (طالبات).