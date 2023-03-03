اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 06:04 م
أكرم القصاص
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انطلاق المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

الجمعة، 03 مارس 2023 05:13 م
انطلاق المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم المعرض التعريفي  لمعالم الأسكندرية الأثرية القديمة والحديثة، المُنفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بمبني ديوان عام المحافظة. 
 
ويهدف المعرض إلى تعريف الوفود وزوار ديوان عام المحافظة بمعالم الإسكندرية، وذلك بمجسمات ثلاثية الأبعاد مقاربة للواقع.
 
وأشاد المحافظ بالمجهود الذي بذله منفذي الفكرة، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر العصور وإن هناك العديد من الزيارات الرسمية لديوان عام المحافظة، لذا جاءت فكرة تعريف هذه الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة بصورة مبتكرة لتشجيعهم لزيارة معالم عروس البحر المتوسط ورؤيتها والاستمتاع بها على أرض الواقع. 
 
ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة شيماء منفذة المعرض، أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصميم تعد إحدى التطورات التكنولوجية، ويُعد يعد المعرض عامل جذب لحث الزائرين على زيارة تلك المعالم الأثرية.
 
 
المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (1)
المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (1)

المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (2)
المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (2)

المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (3)
المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (3)

المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (4)
المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية (4)
 
 
 
 

 


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