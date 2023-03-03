انطلاق المعرض التعريفى لمجسمات معالم الأسكندرية الأثرية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

ويهدف المعرض إلى تعريف الوفود وزوار ديوان عام المحافظة بمعالم الإسكندرية، وذلك بمجسمات ثلاثية الأبعاد مقاربة للواقع.

وأشاد المحافظ بالمجهود الذي بذله منفذي الفكرة، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر العصور وإن هناك العديد من الزيارات الرسمية لديوان عام المحافظة، لذا جاءت فكرة تعريف هذه الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة بصورة مبتكرة لتشجيعهم لزيارة معالم عروس البحر المتوسط ورؤيتها والاستمتاع بها على أرض الواقع.

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة شيماء منفذة المعرض، أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصميم تعد إحدى التطورات التكنولوجية، ويُعد يعد المعرض عامل جذب لحث الزائرين على زيارة تلك المعالم الأثرية.