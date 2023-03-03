انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية غدا

وأضاف مدير المديرية في بيان له، أنهم قاموا بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها وعددها 266554، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح "أنور"، أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين سوف تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22.5 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أو الجاموس و 11 جنيها للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز.

وأشار إلى أنه حال وجود أى شكوى فعلى المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.