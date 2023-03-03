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انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. غدا

الجمعة، 03 مارس 2023 07:30 ص
انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. غدا تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تنطلق غدًا السبت أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع. 

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحملة تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت، ونناشد المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية .

وسيتم من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية، واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأضاف أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


الزراعة

وزارة الزراعة

التأمين على الماشية

الوادى المتصدع

الحمى القلاعية

اليوم السابع بلس



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